ضرب زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وأفاد مرصد أثينا الوطني لديناميكية الأرض أمس، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومركزه في البحر على مسافة 45 كيلومترًا جنوب جزيرة كاسوس قرب جزيرة كريت.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

زلزال ثانٍ:

وفي المنطقة نفسها، ضرب زلزال آخر بلغت قوته 5,2 درجات على مقياس ريختر، على عمق تسعة كيلومترات، دون الإبلاغ عن أضرار.

وفاة وإصابات:

كما تسبَّب زلزال آخر بلغت قوته 5,8 درجات على مقياس ريختر ضرب إيلاسونا في وسط اليونان بمقتل شخص، وإصابة 12 آخرين، وألحق أضرارًا بمئات المباني في جزيرة كريت.