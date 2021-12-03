كشف المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لـ منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن قائمة منتخب محاربي الصحراء المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

3 لاعبين من دوري المحترفين بقائمة منتخب الجزائر:

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين من الدوري السعودي وهم “سفيان بن دبكة لاعب الفتح، رايس مبولحي حارس الاتفاق، مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك”.

وضمت القائمة كذلك كلًّا من ” ألكسندر أوكيدجا كحارس مرمى، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، يوسف عطال، محمد أمين توجاي، جمال بلعمري، مهدي تاهرات، عبدالقادر بدران، عيسى ماندي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، آدم زرقان، هاريس بلقبلة، رامز زروقي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، ياسين براهيمي، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس، رياض محرز، محمد الأمين عمورة”.

محاربو الصحراء أبطال كأس العرب:

يذكر أن منتخب الجزائر كان تُوج بلقب كأس العرب السبت الماضي، بعد الفوز على منتخب تونس بهدفين دون رد في المباراة النهائية.