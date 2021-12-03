يخوض الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال مباراة مهمة، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة السابعة عشرة في الدوري الإنجليزي أمام نادي ويست هام يونايتد.

ويسعى الجانرز إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 29 والتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

آرسنال يسعى للبقاء في الطريق الصحيح:

وكان الجانرز فاز يوم السبت الماضي على نادي ساوثهامبتون بثلاثية دون رد، وذلك بعد أن خسر في الثاني من ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة عشرة من فريق مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وخسر كذلك في السادس من ديسمبر في الجولة الخامسة عشرة من نادي إيفرتون بنتيجة هدفين لهدف.

أوباميانج يغيب عن مباريات الجانرز:

وفي وقت سابق، كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول في آرسنال، عن سبب غياب المهاجم الجابوني بيير أوباميانج عن مباريات الجانرز بالفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وأكد أرتيتا أن سبب غياب أوباميانج يعود لأسباب تأديبية، كما أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها أوباميانج لأسباب تأديبية.

يذكر أن اسم المصري محمد النني كان ارتبط بالرحيل عن صفوف الجانرز بالفترة الأخيرة مع اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن الجانرز سيواجه في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي، فريق ليدز يونايتد مساء السبت المقبل.