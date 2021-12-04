تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط طموحات بظهورهما بشكل مميز.

الهلال ضد الفيحاء

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيحاء عند الساعة 5:40 مساء على استاد الملك فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز الأرقام الخاصة بمباراة الهلال ضد الفيحاء المرتقبة، والتي أظهرت تفوقًا كبيرًا للأزرق.

وستجمع مباراة الهلال ضد الفيحاء بين أعلى فريق في متوسط الاستحواذ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم “الزعيم 65%” والأقل “الفريق الفيحاوي 39%”.

الهلال يتألق أمام أندية المجمعة

ولم يتعرض الزعيم للخسارة في آخر 12 مباراة أمام أندية المجمعة في دوري المحترفين، حيث فاز 7 مرات وتعادل 5 مرات، وإجمالًا خسر مرةً واحدة فقط أمامهم، مقابل 20 انتصارًا و7 تعادلات، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الفيحاء.

ولم يخسر الهلال في آخر 16 مباراة أمام الأندية الصاعدة بدوري المحترفين، حيث فاز 11 مرة وتعادل 5 مرات، كما أنه لم يسبق أن فشل الزعيم في التسجيل أمام الصاعدين في آخر 26 مواجهة، وأحرز خلال هذه السلسلة 58 هدفًا.