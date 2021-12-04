ظهر المغربي مراد باتنا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في مباراة الاتحاد اليوم، ليكون أبرز لاعبي النموذجي.

الفتح يخسر ضد الاتحاد:

ونجح الاتحاد في قلب الطاولة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وحول تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأثار حكم مباراة اليوم غضب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مراد باتنا وعمار الدحيم، وطالبوا بلجنة الحكام بضرورة تقييمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مراد باتنا يتألق:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى مراد باتنا في مباراة الفتح ضد الاتحاد اليوم، موضحة أنه حقق أكثر من رقم مميز، بعد تسجيله لهدفين.

ولفتت شبكة “سوفاسكور”، إلى أن هذه الثنائية الثانية له بقميص الفتح والأولى على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين، كما أنه نجح في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي له في البطولة ذاتها.

وأشارت إلى أن مراد باتنا أول لاعب يحرز هدفًا من ركلة ثابتة مباشرة لفريق الفتح هذا الموسم، كما أنه رابع لاعب ينجح في تسجيل ثنائية للنموذجي هذا الموسم، ليحصل على تقييم 7.8 درجة في مباراة اليوم.