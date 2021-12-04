سيغيب 4 لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك استعدادًا لمواجهة الطائي غدًا الجمعة في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الغيابات الـ4 عن النصر

ولن يتواجد مع العالمي غدًا كل من : ” عبدالله مادو – عبدالفتاح آدم – عبدالفتاح عسيري – أيمن يحيى”.

وسافر مع بعثة العالمي استعدادًا لمباراة الطائي كل من البرازيلي أنسيلمو والأرجنتيني بيتي مارتينيز حيث ستستقر البعثة في حائل.

ويعود بيتي مارتينيز بعد غياب طويل مُجددًا لقائمة النصر، وكذلك المحور البرازيلي أنسيلمو.

وقبل أيام، تولى الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو القيادة الفنية للفريق الكروي الأول في النصر، وذلك خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

3 مهمات صعبة أمام مدرب العالمي الجديد

المدرب الأرجنتيني لديه 3 مهمات يُمكن وصفها بالصعبة والمقعدة في الوقت ذاته وهم ” لم شمل الفريق الأول، الحفاظ على اللاعبين من انتقادات الجماهير مع النصح لهم بالابتعاد عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، العودة إلى طريق تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة الفعلية على الدوري والكأس”.

الأزمة لـ العالمي تكمن في أن الفريق متواجد بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، كما أن أصفر العاصمة حقق الفوز في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين.