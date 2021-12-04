تُستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب غدًا الجمعة بإقامة 4 مباريات.

المباراة الأولى بين منتخبي البحرين والعراق وتبدأ في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين منتخبي عمان وقطر وتبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

المباراة الثالثة بين منتخبي موريتانيا والإمارات وتنطلق في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الرابعة ليوم غد ستكون بين منتخبي سوريا وتونس وتنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباريات الجولة الأولى بـ كأس العرب

وكانت مباريات أول أمس الثلاثاء انتهت بفوز تونس على موريتانيا بخماسية لهدف، وتعادل العراق مع عُمان بهدف لكل فريق، وفوز قطر على البحرين بهدف دون مقابل، فوز الإمارات على سوريا بنتيجة هدفين لهدف.

أما مباريات أمس الأربعاء فشهدت تفوق منتخب الجزائر على السودان برباعية دون رد، أحرزها كل من بغداد بونجاح هدفين وجمال بلعمري هدفًا وهلال سوداني هدفًا.

أما منتخب مصر ففاز على لبنان بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي أفشة، بينما تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوز عريض على حساب منتخب فلسطين برباعية دون رد حيث سجل لـ المغرب كل من محمد النهيري وعبدالإله الحافيظي هدفين وبدر بانون هدفًا، أما المنتخب السعودي فخسر بهدف أمام منتخب الأردن سجله اللاعب محمود مرضي.

سبب رعاية الفيفا للبطولة

وتُقام مباريات كأس العرب في قطر تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2022 ديسمبر المقبل، حيث أشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على بطولة كأس العرب عوضًا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم للقارات التي تم إلغاؤها في العام الحالي.