كشف محمد العتيبي طبيب أسنان عاطل عن العمل، عن أرقام صادمة بشأن أعداد أطباء الأسنان في المملكة العاطلين عن العمل.

محمد العتيبي (طبيب أسنان عاطل): هناك من 4 آلاف إلى 5 آلاف طبيب أسنان سعودي عاطل، غير الذين لم يتخطوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية@SaudiMOH#أطباء_الأسنان_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mTQgS1N8Te

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2021

5 آلاف طبيب عاطل:

وقال العتيبي خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إنه يوجد حوالي من 4 آلاف إلى 5 آلاف طبيب أسنان سعودي عاطل، غير الذين لم يتخطوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية.

وتابع أنه يتخرج سنوياً ما يقارب الـ 2000 طبيب وطبيبة، وحالياً العدد مهول وسيصبح أكبر، مضيفًا: “تواصلنا واجتمعنا مع مسؤولين في وزارة الصحة لكن بدون نتائج”.

قلق واكتئاب:

وأضاف الخريج: مستوى القلق والاكتئاب والتوتر بين أطباء الأسنان السعوديين العاطلين وصلت لمستويات مفجعة، ونخاطب كل الجهات المعنية لإيجاد رد منطقي.

ووجه العتيبي عدة تساؤلات إلى وزارة الصحة وقال: لو كان هناك اكتفاء حقيقي من أطباء الأسنان السعوديين.. لماذا زيادة نسبة التسوس بين الأطفال؟! لماذا التكدس في المواعيد الحكومية؟! لماذا أطلقت مبادرة لطلب تطوع أطباء أسنان في المراكز الحكومية؟!