كشف محمد العتيبي طبيب أسنان عاطل عن العمل، عن أرقام صادمة بشأن أعداد أطباء الأسنان في المملكة العاطلين عن العمل.
محمد العتيبي (طبيب أسنان عاطل): هناك من 4 آلاف إلى 5 آلاف طبيب أسنان سعودي عاطل، غير الذين لم يتخطوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية@SaudiMOH#أطباء_الأسنان_في_ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mTQgS1N8Te
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2021
5 آلاف طبيب عاطل:
وقال العتيبي خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إنه يوجد حوالي من 4 آلاف إلى 5 آلاف طبيب أسنان سعودي عاطل، غير الذين لم يتخطوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية.
وتابع أنه يتخرج سنوياً ما يقارب الـ 2000 طبيب وطبيبة، وحالياً العدد مهول وسيصبح أكبر، مضيفًا: “تواصلنا واجتمعنا مع مسؤولين في وزارة الصحة لكن بدون نتائج”.
قلق واكتئاب:
وأضاف الخريج: مستوى القلق والاكتئاب والتوتر بين أطباء الأسنان السعوديين العاطلين وصلت لمستويات مفجعة، ونخاطب كل الجهات المعنية لإيجاد رد منطقي.
ووجه العتيبي عدة تساؤلات إلى وزارة الصحة وقال: لو كان هناك اكتفاء حقيقي من أطباء الأسنان السعوديين.. لماذا زيادة نسبة التسوس بين الأطفال؟! لماذا التكدس في المواعيد الحكومية؟! لماذا أطلقت مبادرة لطلب تطوع أطباء أسنان في المراكز الحكومية؟!
الحل انه لا يتم التصريح او التجديد لغير السعودي بالعمل في هذه المهنة ما عدا الاستشاريين المتخصصين على رأس العمل.. السعودية ليست ملجأ أيتام و أبنائها أولى بوظائفها