أكد المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد وتبقى 5 أيام على دخوله فلكيًا، حيث يبدأ 21- 22 ديسمبر.

فيديو | #الأرصاد: 5 أيام متبقية على دخول فصل الشتاء.. وموجة باردة قادمة إلى #الرياض الأسبوع المقبل بدرجات حرارة تصل إلى أقل من 10#برنامج_اليوم pic.twitter.com/EyFLBRDNRS

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 16, 2021

حالة الأمطار:

وقال العقيل في تصريحات إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية، إنه مازلنا في بداية الموسم، والأمطار كما هو معتاد في المملكة تزداد على المناطق الشمالية والوسطى.

شعور بالدفء لن يطول:

وأوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، أنه مع تحول اتجاه الرياح هذه الأيام إلى جنوبية- جنوبية غربية، يزيد معها الشعور بالدفء ولكنه لن يطول، فخلال الأيام المقبلة يعاود اتجاه الرياح للتحول إلى شمالية غربية لتعود درجات الحرارة المنخفضة.

ولفت العقيل إلى أنه من المتوقع غدًا في الرياض وصول درجة الحرارة الصغرى إلى 12 درجة مئوية، ومع الأسبوع القادم تكون درجات الحرارة أقل من 10 درجات.

وكشف أن أقل درجة حرارة متوقعة في المملكة ستكون في أبها حيث تصل إلى 4 درجات مئوية.