ارتفعت حصيلة القتلى في مظاهرات السودان اليوم إلى 5 قتلى، فيما تجاوز عدد المصابين أكثر من 200 جريح بحسب ما أعلنته اللجنة المركزية لأطباء السودان.

استمرار مظاهرات السودان:

من جانبها دعت بعض القوى السياسية المعارضة إلى استئناف التظاهرات الأحد المقبل، فيما قدم وفد من تجمع المهنيين السودانيين أدلة لبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم قال إنها تثبت انتهاكات السلطة ضد المحتجين.

إغلاق الجسور والطرقات:

وخلال الأيام الماضية قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور النيلية في العاصمة الخرطوم أمام حركة السير بداية من ليل الأربعاء باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.

كما أشار شهود عيان إلى إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش، بينما كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة.

واشتعلت المظاهرات خلال يوم أمس واليوم احتجاجًا على الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.