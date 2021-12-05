أعلن موسم الرياض عن إغلاق 7 مناطق لعدة أيام بسبب الصيانة.

توقف للصيانة:

وقال موسم الرياض في تغريدات له: إن منطقة نبض الرياض ستتوقف للصيانة من 16 إلى 19 ديسمبر، وستعود لاستقبال الزوار بالعروض الفنية المختلفة يوم الاثنين 20 ديسمبر.

وكذلك سيتم إغلاق كومبات فيلد للصيانة خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر، وستعود لاستقبال الزوار والحماس يوم الاثنين، وكذلك رياض سفاري وونتر وندرلاند وبوليفارد رياض سيتي وشجرة السلام وقرية زمان.

موسم الرياض:

ويعد موسم الرياض 2021 أبرز الجهات المحلية والإقليمية في صناعة الترفيه الشامل والمميز، إذ حققت فعالياته التي انطلقت في 20 أكتوبر الماضي أصداءً واسعةً، ليحقق في أقل من شهرين رقمًا قياسيًّا في عدد الزوار الذين تجاوزت جموعهم 6 ملايين زائر قبل انتصاف شهر ديسمبر الجاري.

ونجحت النشاطات المتنوعة للموسم من ثقافة ورياضة، إضافةً إلى الفنون والخيال في إدهاش الزائرين، وتحقيق جوانب ترفيهية مميزة لجميع شرائح المجتمع، من خلال توفير خيارات واسعة تتيح لهم تجارب عالمية في عدد من المطاعم، والمغامرات والألعاب والمنافسات والمعارض وأبرز المفاهيم الحديثة في قطاعات الموضة والأزياء والضيافة، فضلًا عن المسارح والفنون والأنشطة التي يقضي فيها الزوار أوقاتًا ممتعةً ومسليةً.