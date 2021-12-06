يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للظهور بشكل مميز ضد الهلال، وحسم ديربي الرياض لصالحه، لتحسين نتائجه ومصالحة الجماهير.

6 لاعبين نجحوا في تسجيل أهداف النصر

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل 19 هدفًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، عن طريق 6 لاعبين فقط يتقدمهم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويُعد تاليسكا هو هداف العالمي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، يليه الكاميروني فينسنت أبو بكر بـ4 أهداف، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ3 أهداف، ولكنه رحل عن الفريق، وسجل هدفًا كل من؛ سلطان الغنام، علي لاجامي وسامي النجعي.

ديربي الرياض المؤجل غدًا

ويُقام ديربي الرياض، المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 3:15 يوم غد الخميس على استاد الملك فهد الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.