كشفت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، لوكالة “سبوتنيك”، عن قيام شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير للراهبات في سيربوخوف.

وقالت: “بتاريخ 13 ديسمبر قام مجهول بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير في سربوخوف. وتوجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية في مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث”.

وأضافت أولغا فرادي أنه تم تحديد عدد الضحايا. يجري حل مسألة فتح دعوى جنائية.

وتابعت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو أنه قد أصيب في الحادث 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا.