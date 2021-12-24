يتواجد النادي الأهلي في صدارة أندية دوري المحترفين السعودي، الأكثر ديونًا، وذلك بعد الكشف عن ديون أندية دوري المحترفين اليوم الجمعة بحسب ما أعلنته لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التابعة لوزارة الرياضة.

الأهلي في صدارة الأندية الأكثر ديونًا:

وجاء الراقي في الصدارة برصيد 75 مليونًا و147 ألفًا و323 ريالًا.

الشباب ثانيًا برصيد 43 مليونًا و268 ألفًا و199 ريالًا.

الاتحاد ثالثًا برصيد 39 مليونًا و496 ألفًا و730 ريالًا.

النصر رابعًا ورصيده من الديون 34 مليونًا و806 ألفًا و951 ريالًا.

الباطن خامسًا برصيد 21 مليونًا و397 ألفًا و805 ريالات.

الهلال سادسًا برصيد 16 مليونًا و860 ألفًا.

الفيحاء سابعًا ورصيده من الديون 15 مليونًا و853 ألفًا و923 ريالًا.

الاتفاق ثامنًا برصيد 13 مليونًا و238 ألفًا و703 ريالات.

الرائد تاسعًا برصيد 12 مليونًا و450 ألفًا و113 ريالًا.

التعاون عاشرًا برصيد 10 ملايين و723 ألفًا و615 ريالًا.

الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 6 ملايين و554 ألفًا و387 ريالًا.

الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 5 ملايين و885 ألفًا و675 ريالًا.

الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد مليونا و190 ألفًا و257 ريالًا.

أبها في المركز الرابع عشر برصيد 877 ألفًا و500 ريال.

ضمك الأقل ديونًا:

ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 93 ألفًا و 011 ريالًا.