سيشارك 9 لاعبين في مباراتي نصف نهائي كأس العرب الذي ينطلق مساء الأربعاء المقبل في قطر.

مباراتا نصف نهائي كأس العرب الأربعاء

وستلعب مصر مع المنتخب التونسي يوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً، وفي نفس اليوم تلعب قطر مع الجزائر في تمام العاشرة مساءً.

معظم اللاعبين من منتخب الجزائر

ويلعب مع الجزائر من الدوري السعودي كل من ” رايس مبولحي من الاتفاق، سفيان بن دبكة من الفتح، مهدي تاهرات من أبها، أمير سعيود من الطائي، هلال العربي سوداني من ضمك، مصطفى زغبة من ضمك”.

ويلعب مع المنتخب التونسي من الدوري السعودي كل من ” نعيم سليتي من الاتفاق، سعد بقير من أبها”.

ويشارك لاعب واحد فقط مع منتخب مصر من الدوري السعودي وهو أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد.

يذكر أن منتخب تونس كان تأهل لـ نصف نهائي كأس العرب على حساب عُمان، ومنتخب مصر تأهل على حساب الأردن، بينما تأهلت قطر على حساب الإمارات، ومنتخب الجزائر على حساب جاره المغرب.