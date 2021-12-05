تسهل السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة (200) ألف شخص في ساعة، حيث يشرف (98) مهندسًا على تشغيل أكثر من (200) سلم كهربائي و(18) مصعدًا كهربائيًّا بالمسجد الحرام.

وأوضح المهندس عامر بن عوض اللقماني، مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، أن السلالم تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلًا عن ثماني سلالم داخلية.

سلامة وحماية:

وأفاد بأنه تم تشغيل جميع المصاعد الكهربائية بالمسعى، وأن جميع السلالم والمصاعد تتوفر بها وسائل السلامة والحماية التي تمنع وقوع الحوادث لا قدر الله.

كما يتم تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين؛ لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية، مبينًا أن إدارته حريصة على متابعة الخدمات والارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها.

وأضاف اللقماني: “نحرص بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانيكية، ونعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.

كوادر شابة:

وأشار إلى اهتمام الإدارة بتطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

واختتم اللقماني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي.