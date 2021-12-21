أشعلت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث “غوغل” وأصبحت “تريند”، مزيحًا من خلالها الستار عن أضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون أجمل بداية لعام 2022 ممثلًا في حفل هو الأكبر والاضخم والأبرز غنائيًا بعنوان Riyadh Trio Night، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات.

نجوم Riyadh Trio Night

وكشف آل الشيخ في تغريدته على “تويتر” بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربًا ومطربة، يقودهم “فنان العرب” محمد عبده، أما بقية النجوم فهم: عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسما لمنور.

وأرفق آل الشيخ تغريدته بقوله “فيه أقوى من كذا .. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض”. وتفاعل معه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مغردًا بثقة “جاهزيييين”.

بدورهم، تفاعل نجوم هذا الحدث الفني الضخم Riyadh Trio Night مع الإعلان عن حفلهم لبداية عام 2022، الذي سيكون حقًا ليلة الليالي ويتذكرها عشاق وجمهور الغناء الخليجي والعربي كونها حدثًا فنيًا لن يتكرر إلا في موسم الرياض.

وغرد ماجد المهندس: “راح تكون من أجمل الليالي في أقوى المواسم .. موسم الرياض”، وعلق عبدالله الرويشد واصفًا الحدث بقوله: “ليلة من بدر الليالي” فيما غردت أنغام بحماس معلقة: “تخيل الرياض ليلة رأس السنة وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وأنتم طيبين”.

السعودية قائدة في الإبهار

أما أصالة فغردت بحب قائلة: “كما هي السعودية قائدة في العطاء وسباقة بالإبهار أرادت أيضا أن تكرم الفن العربي بالمكرمين بليلة يرأسها الأستاذ القمر محمد عبده أشارك أساتذتي وأحبتي النجوم الكبار في عاصمة روحي الرياض. كلي شوق لهذا الجمع وكلي امتنان لمن جمعنا الهيئة الصادقة للترفيه بقيادة الشجاع أبو ناصر الحبيب، وسيحقق هذه الليلة الشركة الرائدة وبيتي الذي ولدت فيه روتانا برئاسة عرابنا الغالي سالم الهندي .. انتظرونا وأنا معكم عم بستنى”. أما نبيل شعيل فأعاد نشر تغريدة المستشار تركي آل الشيخ مؤكدًا ثقته بهكذا حدث.

وغرد أصيل أبو بكر: “إن شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة بحفل قوي مع مجموعة من الفنانين في سنة جديدة تعم بالخير والسلام لبلدنا الحبيب.. والأمن والأمان والازدهار والتقدم”. وغردت أسما لمنور سعيدة بمشاركتها تقول: “أقوى حفلات موسم الرياض الموعد 31 ديسمبر”. ووصف فهد الكبيسي الحفل بأنه “أقوى الليالي”.

ومع استمرار تواصل وتفاعل بقية النجوم مع هذه الليلة وهذا الحفل تاريخ 31 ديسمبر، ومتابعة ورصد الإعلام والسوشيال ميديا والجمهور لهكذا حدث أسطوري سيقام على مسرح “محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض سيتي، تم الكشف أنه سيرافق النجوم في الحفل فرقة الأوركسترا الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو وليد فايد.

حفل فريد من نوعه

من جانبه، شكر سالم الهندي، تركي آل الشيخ وأشاد بهذا الحفل الفريد من نوعه، الذي ينفرد به موسم الرياض وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، قائلًا: “دعم واهتمام ومتابعة أبو ناصر دائمًا حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الأفكار الجديدة دومًا”.

وأضاف: “نحن سعداء أن تحظى شركتنا روتانا في مملكتنا الحبيبة بهذه الثقة في التنظيم والإشراف على أكبر حفل فني يشهده العالم العربي نهاية 2021 وبداية 2022، لتكون سهرة Riyadh Trio Night بمضمونها، وأهمية نجومها، وفكرتها الجديدة التي ستحبس الأنفاس طوال فترة العرض والتي سنرى فيها النجوم يغنون معًا، لقاء فني أسطوري فريد من نوعه يسجل ويحسب عربيًا ودوليًا لموسم الرياض.. وكل عام والجميع بخير”.

ومع انتظار إعلان المزيد من المفاجآت عن حفل Riyadh Trio Night ليلة 31 ديسمبر، تم الكشف للجمهور والمهتمين أنه بالإمكان حجز مقاعدهم بزيارة الرابط