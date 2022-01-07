أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم اعتزالها التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت الأضواء بشكل نهائي.

آثار الحكيم تعتزل التمثيل

وقالت الحكيم، في تصريحات صحفية، إنها اعتزلت التمثيل بشكل نهائي بعد مشوار فني وصل إلى 35 عامًا، مضيفة: “أنا الحمد لله اعتزلت التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت الأضواء”.

آخر الأعمال الفنية

يذكر أن الفنانة المصرية اختفت عن الأعمال الفنية منذ 11 عامًا، منذ تقديمها مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009، وكان بمشاركة الفنانة الراحلة معالي زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطى، أحمد خليل، مريم فخر الدين، خيرية أحمد، رانيا يوسف، شريف حلمي، محمد كامل، نادية فهمي، سلوى محمد علي، عبدالعزيز مخيون، إيناس النجار، أشرف عبدالغفور، أحمد صيام، وآخرين، من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.

آخر ظهور إعلامي

وظهرت آثار الحكيم أمام عدسات المصورين للمرة الأخيرة عام 2020، خلال حضورها عرض مسرحية “المتفائل” على المسرح القومي، والتقطت صورة مع أبطال العرض سامح حسين وسهر الصايغ.

من هي آثار الحكيم؟

فنانة مصرية ولدت في 24 أغسطس عام 1958، وتبلغ من العمر 63 عامًا، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني منتصف السبعينيات، لكنها شهرتها بلغت الآفاق في الثمانينيات، والتسعينيات، وقدمت العديد من الأعمال، منها: “النمر والأنثى”، “الحب فوق هضبة الهرم”، “الحب وأشياء أخرى”، “قاهر الزمن”، “اللعبة الأخيرة”، ومن المسلسلات “أبنائي الأعزاء شكرًا”، “ليالي الحلمية بجزأيه الثاني والثالث.