كشف نادي التعاون آخر مستجدات إصابة لاعبه الباراجوياني كاكو، التي تعرض لها في مباراة الحزم بالجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك فهد عائض الرشيدي بدلًا من كاكو المصاب في الدقيقة الـ72.

بيان التعاون حول إصابة كاكو:

وقال النادي في بيان رسمي له: “يجري في الأيام القادمة لاعب الفريق “اليخاندرو كاكو” الفحوصات الطبية اللازمة على موضع الإصابة التي تعرض لها بالركبة اليسرى، على أن يتم الإعلان بعد ظهور النتيجة النهائية”.

وكان سكري القصيم قد تعاقد مع كاكو في فبراير 2021، قادمًا من صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي، ويرتبط اللاعب بعقد مع التعاون حتى يونيو 2025.

أرقام كاكو مع سكري القصيم:

وخاض كاكو 15 مباراة بقميص سكري القصيم، في الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز 3 أهداف في مرمى الحزم والنصر وضمك، فيما صنع هدفين في مرمى الاتحاد والشباب.