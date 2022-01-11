أعلنت هيئة الترفيه عن إنهاء الارتباط بالمدرب آرسين فينغر، الذي تعذر حضوره لأسباب خارجة عن إرادته في المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر يوم الأربعاء 19 يناير.

البديل قريبًا:

وأكدت الهيئة، في بيان لها، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن رئيس مجلس الإدارة سيعلن عن اسم المدرب البديل قريبًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن عن إقامة مباراة بين نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير الجاري.

وغرد آل الشيخ قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “عشان تتخيلون أكثر، مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر أمام أقوى فرق العالم نادي البي إس جي في فريق واحد في كأس موسم الرياض، ترقبوها في يناير”.