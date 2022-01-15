كشف نادي الهلال أن سبب غياب لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فيتو عن مباراة التعاون، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الـ17 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء بسبب شعوره ببعض الآلام.

آلام تحرم الهلال من تواجد لوسيانو فيتو:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن فيتو يُعاني من آلام بعد نهاية مران أمس في صفوف فريق الهلال.

يذكر أن الزعيم يسعى إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 30 والصعود إلى المركز الرابع.

الزعيم يهزم الطائي برباعية:

وكان الزعيم فاز على فريق الطائي الثلاثاء الماضي في الجولة الـ16 من الدوري برباعية دون رد.

جدير بالذكر أن جمهور الهلال كان انتقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بسبب تراجع الأداء بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.