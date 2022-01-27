أكد المرور السعودي أن منصة ⁧أبشر⁩ تمكن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة.

تمكّن منصة ⁧#أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/T0IpsLH5zo — المرور السعودي (@eMoroor) January 27, 2022

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني من خلال مقطع فيديو.

مزاد اليوم:

ونوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الخميس، وذلك عبر منصة أبشر.

وقالت الإدارة، في وقت سابق إنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات الدخول:

ومن المقرر أن يستمر المزاد حتى يوم الأحد المقبل، وتتضمن طريقة الحصول على الخدمة الدخول إلى منصة أبشر واختيار تبويب خدماتي، ويلي ذلك اختيار أيقونة المرور، واختيار خدمة المزادات الإلكترونية.