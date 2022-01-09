نجحت الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، في حسم صفقة حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول، محمد العويس رسميًّا، لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.

العويس هلالي:

وحصل الهلال على توقيع العويس رسميًّا، لتمثيل الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2025، بدعم من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، ويسعى لشراء المدة المتبقية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد حارس المرمى الدولي محمد العويس صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ووقع مع الهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

أبرز إحصائيات محمد العويس:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام محمد العويس مع النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محمد العويس في 92 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واهتزت شباكه 128 مرة، وقام بـ320 تصديًا بمعدل 3.5 في اللقاء الواحد، بينهم 176 من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى العويس لـ3 ركلات جزاء من أصل 22 ركلة، وحافظ على نظافة شباكه 21 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، وبلغ معدل تمريراته الناجحة لـ11.9 في المباراة الواحدة، ومنحته شبكة “سوفاسكور” 6.77 درجة.