شهدت الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألق الاتحاد والشباب، وانتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

أرقام جديدة ✅

وأخرى صامدة تنهار 🔻 في جولة مثيرة من دورينا 🎬👇. pic.twitter.com/tuARqZcMzB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 3, 2022

أبرز أرقام الجولة الأخيرة من الدور الأول:

ونجح الباطن في تسجيل أول هدف له من خارج منطقة الجزاء الموسم الجاري خلال مباراة الاتحاد في ختام منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق الفوز للمرة الخامسة على التوالي للمرة الأولى منذ 2016، فيما فاز الطائي 3 مرات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وأوقف الاتفاق سلسلة الخسارة في دوري المحترفين أمام الفيحاء، وانتفض الهلال ورفض فقدان نغمة الانتصارات في 5 مباريات متتالية، كما حقق التعاون ثاني انتصار على ملعبه الموسم الجاري.

وانتصر أبها للمرة الأولى على الرائد في المسابقة، ونجح النصر للمرة الخامسة على التوالي في تسجيل هدف واحد في مرمى الفتح، فيما لا يزال الشباب في صدارة الفرق الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال الشوط الأول.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الدور الأول، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 32 نقطة، يليه الشباب بـ31 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).