يواصل العديد من مالكي سلسلة هواتف آي فون 13 الإبلاغ عن مشكلة في الشاشة على هواتفهم، حيث يتحول لون الشاشة في الطرز المتأثرة إلى اللون الوردي أو الأرجواني ولا يمكن استخدام هذه الأجهزة.

وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة لأول مرة في أكتوبر الماضي، وقامت شركة آبل ببعض المناورات خلف الكواليس لاستبدال الهواتف المعطلة، لكن الشكاوى استمرت حول هذه المشكلة من مستخدمي هواتف آي فون 13، ولم يحالفهم الحظ جميعاً في الحصول على بديل من أبل.

إعادة تشغل غير متوقع

ويقول المستخدمون الذين يعانون من هذه المشكلة إن هواتفهم تبدأ في إجراء عمليات إعادة تشغيل غير متوقعة مع إيقاف تشغيل الشاشة، وتتحول الشاشة عشوائياً إلى اللون الوردي ويصبح الجهاز غير مستقر.

وتقول أبل إن المشكلة تتعلق بالبرمجيات، وتقترح على المستخدمين تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 15.3 beta كما توصي أبل بنسخ بياناتهم احتياطياً، والانضمام إلى برنامج iOS Beta Software في حالة ظهور الشاشة الوردية بسبب عدم التوافق بين إصدار التطبيق وإصدار iOS ، بحسب موقع فون أرينا.