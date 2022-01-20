تمكن الفريق الكروي الأول بأبها من تحقيق فوز ثمين على حساب الاتفاق بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة أبها ضد الاتفاق

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق زعيم الجنوب بهدف دون مقابل، سجله اللاعب ساري عمرو في الدقيقة الـ37.

وفي الشوط الثاني، سجل زعيم الجنوب هدفًا عبر اللاعب صالح العمري في الدقيقة الـ82، ثم قلص عبدالله السالم الفارق لـ الاتفاق مُسجلًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ91.

فوز ثمين لـ زعيم الجنوب

جدير بالذكر أن زعيم الجنوب، أصبح رصيده بعد الفوز 25 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.