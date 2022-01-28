أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده مع المدافع عبدالله الزوري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

عبدالله الزوري أبهاوي لنهاية الموسم:

وانضم الزوري إلى صفوف أبها كصفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشباب أعلن عصر اليوم الجمعة عن رحيل الزوري عن الفريق الكروي الأول، بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر “تويتر” أن إدارة خالد البلطان تمنت التوفيق للاعب، وذلك بعد مخالصته.

مسيرة الزوري:

وكان الزوري صاحب الـ34 عامًا انضم إلى الليث في عام 2020 قادمًا من نادي الوحدة، كما سبق له اللعب في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من 2006 إلى 2018.

ولعب الزوري مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 2008 إلى 2018.