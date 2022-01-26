أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى- يتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى السابعة مساءً.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة.

ضباب كثيف:

كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).