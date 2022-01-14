سيواجه نادي أتلتيك بيلباو، فريق ريال مدريد الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي أتلتيكو مدريد الخميس بنتيجة هدفين لهدف.

ملخص مباراة بيلباو وأتلتيكو مدريد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح أتلتيكو مدريد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جواو فليكس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ62.

ونجح بعدها اللاعب يراز ألفاريز في إحراز هدف التعادل لفريق بيلباو في الدقيقة الـ77.

وواصل أتلتيك ضغطه ليتمكن اللاعب نيكو ويليامز من إضافة الهدف الثاني في شباك أتلتيكو مدريد بالدقيقة الـ82.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

وسيواجه فريق أتلتيك، نادي ريال مدريد الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على نهائي كأس السوبر الإسباني حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.