أبدت الفنانة الإماراتية أحلام، سعادتها برؤية الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح في حفل موسم الرياض.
#أحلام: عندما رأيت الفنان #عبدالمجيد_عبدالله على المسرح بكيت، ووقوفه على المسرح اسعدني وبكاني، وقلت أنها ليلة عبدالمجيد ياسادة لأننا اشتقنا له ويارب نشوفك بحفلة ونكون كلنا حاضرين @AhlamAlShamsi@Abdulmajeed6531@salhendi@MO7MDS1#موسم_الرياض #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i2ucgc6QmF
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 2, 2022
مجهود جبار:
وتابعت أحلام: قلت إنها ليلة عبدالمجيد يا سادة لأننا اشتقنا له ويا رب نشوفك بحفلة ونكون كلنا حاضرين، ليلة تريو نايت أنا أعتبرها من أعظم ليالي الفن ترتيب، ومجهود جبار، وكل شيء مدروس بالمسطرة، تجمع للتاريخ.
رسالة إلى كورونا:
كما وجهت الفنانة رسالة إلى فيروس كورونا، وقالت: مدام كورونا حلي عنا حلي عن سمانا، حمدا لله على الابتلاء وراضين به، ونحن بخير والفضل يرجع لحكامنا.
اترك تعليقاً