أبدت الفنانة الإماراتية أحلام، سعادتها برؤية الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح في حفل موسم الرياض.

مجهود جبار:

وتابعت أحلام: قلت إنها ليلة عبدالمجيد يا سادة لأننا اشتقنا له ويا رب نشوفك بحفلة ونكون كلنا حاضرين، ليلة تريو نايت أنا أعتبرها من أعظم ليالي الفن ترتيب، ومجهود جبار، وكل شيء مدروس بالمسطرة، تجمع للتاريخ.

رسالة إلى كورونا:

كما وجهت الفنانة رسالة إلى فيروس كورونا، وقالت: مدام كورونا حلي عنا حلي عن سمانا، حمدا لله على الابتلاء وراضين به، ونحن بخير والفضل يرجع لحكامنا.