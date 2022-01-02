غادر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي السعودية، اليوم الأحد، للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري.

أحمد حجازي ينضم إلى المنتخب المصري:

ويستعد أحمد حجازي للمشاركة مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى السادس من فبراير.

وحرص نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على دعم أحمد حجازي بعد مغادرته، حيث نشر صوره له، متمنيًا له التوفيق مع المنتخب المصري، وعلق قائلًا: “سافر وترجع على خير”.

وتأكد غياب أحمد حجازي عن الاتحاد في 3 مباريات بشكل مبدئي خلال الجولة 16، 17 و18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المواجهات التي تصادف مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.