أصبح المدافع أحمد شراحيلي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وقال الناقد الرياضي طارق النوفل في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” الشباب لم يُفعّل اتفاقية تجديد عقد شراحيلي، واللاعب دخل الفترة الحرة، الأقرب هو انضمامه لنادي الاتحاد”.

يذكر أن النصر سينافس الاتحاد على ضم شراحيلي صاحب الـ28 سنة الذي تألق مع الليث مؤخرًا في الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان شراحيلي سجل في مباراة الشباب وأبها في الجولة الـ16 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شراحيلي يرفض حسم مصيره

وتحدث أحمد شراحيلي لـ قناة SSC بعد مباراة أبها قائلًا: ” لم أحسم مصيري بعد مع الشباب، ولكل حادث حديث”، ما جعل الكثير من جماهير الشباب تتوقع رحيله عن صفوف الليث في يناير الحالي.