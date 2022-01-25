أكد أخصائي حماية وصحة بيئية سلمان الثبيتي، أن هناك صيدليات ذات أسماء كبيرة في المملكة تباع فيها منتجات طبية ممنوعة، إضافة إلى منتجات رديئة تقدم للمواطنين.

د.سلمان الثبيتي – أخصائي حماية وصحة بيئية:

لدينا صيدليات ذات أسماء كبيرة تباع فيها منتجات طبية ممنوعة @salmanthobaiti#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CwjFt4tfuP

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 25, 2022

منتجات رديئة:

وقال الثبيتي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية: إن هناك منتجات رديئة من حيث المواد المصنعة وطريقة التصنيع والتخزين، كاشفًا أن هناك أكثر من 133 منتجًا في محافظة الطائف والتي بها من 300 إلى 500 صيدلية ولا يوجد بها فرع من الغذاء والدواء في المحافظة.

صبغة المناديل:

وأضاف الأخصائي أن مادة صبغة المناديل أو المناشف الورقية إذا انتقلت للغذاء تسبب العقم والسرطان والإجهاض وتشوه الأجنة، مشددًا على ضرورة إغلاق أي محل أو مؤسسة تبيع المنتجات والسلع التي تحتوي على مواد مسرطنة، والمنتج الذي يأتينا من الخارج لا يخضع للفحص للتأكد إذا كان يحتوي على مواد مسرطنة أم لا.