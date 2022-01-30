شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33 أزمة جديدة، وذلك قبل انطلاق مباراة بوركينا فاسو ضد تونس التي أُقيمت أمس السبت في ربع نهائي البطولة المقامة حاليًا في الكاميرون.

أزمة أثارت الجدل قبل مباراة بوركينا فاسو ضد تونس

وكان الصحفي الجزائري ياسين بن لمنور مراسل قنوات Bein Sports الرياضية قال بأن أحد الأشخاص دخل في المؤتمر الصحفي لـ مباراة بوركينا فاسو وتونس، وقام بنزع أجهزة الصوت والمايكروفون، وهرب من قاعة الندوة الصحفية.

وأضاف ياسين بن لمنور أنه أحد الأشخاص الذي قام بتأجير معدات الصوت للجنة المنظمة في بطولة كأس الأمم لكنها لم تدفع حق الإيجار فقرر نزع الأجهزة وأخذها خارج قاعة المؤتمرات.

الأزمة أثارت جدلًا واسعًا وأُضيفت لأزمات أخرى انتابت كأس الأمم، مثل وفاة 8 من مشجعي الكاميرون بعد حادثة التدافع في ملعب أوليمبي في مباراة الكاميرون وجزر القمر بالإضافة لسوء أرضية الملاعب التي اشتكت منها معظم المنتخبات، بالإضافة لعدم جاهزية فنادق الإقامة على أعلى مستوى وانتشار الحشرات بها بجانب عدم وجود أمن وأمان في بعض المدن الكاميرونية، حيث تعرضت بعثة من صحفيين جزائريين للاختطاف قبل مباراة الجزائر وسيراليون في دور المجموعات.

موعد مباراتي اليوم في أمم إفريقيا

وتُستأنف مباريات اليوم بـ أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، بإقامة مباراتين في دور ربع النهائي.

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي مصر والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، وتُقام على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المباراة الثانية بين منتخبي السنغال وغينيا الاستوائية حيث تُقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.