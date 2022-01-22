استعرضت الاستشارية الأسرية فوزية الوقيت، أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع الأعداد:

وقالت الوقيت خلال حوارها إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية، اليوم السبت: إنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة ارتفعت أعداد الطلاق بنسبة 60%، موضحةً أن الزواج المبكر دون وعي هو أحد الأسباب الرئيسية للطلاق.

أسباب الطلاق:

وتابعت أن من بين أسباب الطلاق هو اختلاف الأوضاع الاجتماعية والفكرية، حيث إن الفئة العشرينية هي الأكثر تأثرًا بالزواج المبكر.

وشددت الاستشارية على أهمية استمرار فترة الخطوبة لأكثر من 3 أشهر، حتى يحدث تفاهم بين الطرفين.