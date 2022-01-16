حذر أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني، من عدم غسل خزانات المنازل، مؤكدًا أنها جريمة في حق السكان ويجب غسلها مرة كل 6 أشهر.
فيديو | أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني: عدم غسل خزانات المنازل جريمة في حق السكان.. ومن المفترض غسله كل 6 شهور مرة #الراصد pic.twitter.com/lgC7AqJaZq
— الراصد (@alraasd) January 16, 2022
غسل خزانات المنازل:
وأضاف تركستاني، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن عدم غسل خزانات المنازل جريمة في حق السكان، ومن المفترض غسل الخزانات العلوية والسفلية كل 6 شهور مرة، عند انقطاع المياه، وهناك العديد من المساكن لا يغسلون الخزانات العلوية والسفلية لعشرات السنوات.
كلور المسابح:
ولفت الأستاذ إلى أن زيادة نسبة الكلور في المسابح قد تعرض الأطفال إلى الإصابة بالتهتك في الحجاب الحاجز.
هذا يبي الشوارع انهار تجري علاشان مصلحة المياه تشتغل غرامات على المواطنين ياخي على الاقل 6 سنوات تنظيف معقولة كم قيمة فواتير المياه ولاي على الويت يعبون الله المستعان