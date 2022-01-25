نفت أسرة الفنان خالد سامي، ما تردد من شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاته داخل المستشفى، مؤكدة أن حالته مستقرة.

خالد سامي بخير

وقالت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، في تصريحات لموقع العربية، إن حالة زوجها مستقرة وفي تحسن، وسوف يسمح لهم بزيارته خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أنه ما زال في العناية المركزة إلا أن حالته تجاوزت الخطر.

نشر الشائعات

من جهته، أكد تركي، نجل خالد سامي، أن الحالة الصحية لوالده، مستقرة لكنه لا يزال في العناية المركزة، نافيًا ما تم تداوله من أخبار سيئة، مطالبًا بضرورة أخذ المعلومات منه وليس من وسائل التواصل، متعجبًا من استغلال البعض لهذه اللحظات لنشر الشائعات.

توقف القلب

وأقلق الفنان خالد سامي محبيه وجمهوره على حالته الصحية، بعد تدهور حالته وتوقف قلبه مرتين، وكشف ابنه تركي في الأيام الماضية تطورات حالته الصحية بقوله: “مرحبًا أعتذر ما عطيتكم أبديت، لاتزال الحالة حرجة وسببها التهاب الرئة حتى مع دعامات الأكسجين الهواء ما يوصل، ربي لطف فينا بالوقت اللي كانوا ينعشونه فيه كنت موجودًا وفقدت الأمل لكن الحمد لله أن النبض رجع، لايزال على حاله والحالة تعتبر حرجة للآن بأحاول أعطيكم تفاصيل قد ما أقدر شكرًا لكم”.

وأضاف نجل الفنان : “توقف القلب مرتين المرة الأولى ٤ دقائق والمرة الثانية ٦ دقائق، الحالة جدًا صعبة ما بيدنا إلّا الدعاء الله يصبرنا ويشفي والدي لنا، شكرًا لكل من دعا وسأل الله لا يوريكم مكروهًا بأحبابكم يا رب”.

ويتواجد خالد سامي في المستشفى منذ أشهر طويلة، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم تكن تلك المرة الأولى التي توقف فيها قلبه حيث إن نجله قد أعلن قبل أشهر عن توقف قلب والده مرتين وعاد من خلال الإنعاش أكثر من مرة.