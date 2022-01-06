تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.

النفط اليوم:

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتاً، بما يعادل 1.08%، إلى 79.93 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.8%، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.

زيادة الإنتاج:

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل نيسان 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.