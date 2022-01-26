ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، عند التسوية أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال شح الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية الروسية وأوضاع المنطقة وصعوبات تغلب أوبك+ على تحديات زيادة الإنتاج المستهدف.

انخفاض الأسهم:

ولاحظ المحللون أن أسعار النفط ارتفعت على الرغم من الانخفاض في أسواق الأسهم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

برنت يزيد:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.93 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أو 2.8%، ليستقر عند 85.60 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا: إن “المخاطر الجيوسياسية دفعت أسعار الخام للارتفاع، حيث يبدو أن سوق النفط الضيق الذي يكافح بالفعل انخفاض المخزونات معرض لنقص في الأشهر المقبلة”.