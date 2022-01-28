ارتفعت أسعار البترول في تعاملات يوم الجمعة حيث تجاوز سعر خام برنت أكثر من 90 دولارًا للبرميل.

وفي مستهل التعاملات اليوم ارتفعت أسعار البترول متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

أسعار العقود الآجلة

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لتسجل أكثر من 90 دولارًا بعدما بلغت 91.04 دولار أمس الخميس في أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين 2014.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا أي 0.6% إلى 87.10 دولار للبرميل.

وكان الخام الأميركي قد بلغ أيضًا أعلى مستوياته في 7 سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الجمعة إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.