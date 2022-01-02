زينت المسميات ذات الدلالات التاريخية والرمزية على جوائز المسابقات، ميادين شوارع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، حيث أطلقتها إدارة المهرجان بهدف تعريف الزوار والسياح بما تحمله من معنى.

علامات ودلالات رمزية:

وحرصت إدارة المهرجان على وضع علامات ودلالات رمزية توضح معنى مسميات المسابقات، إذ يبلغ عدد دوّارات الطرق المؤدية للمهرجان بشارع الدهناء 4 دوّارات هي: (بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد، ونخبة النخبة) ويبلغ قُطرها 100 متر.

معاني المسميات:

وتحمل المسميات التي أطلقها المهرجان معاني مستقاه من الموروث الثقافي فكلمة (الشلفا) تعني سلاح حاد أقصر من السيف يستخدمة الفرسان قديماً، و(البيرق) وهو العلم الذي يُحمل في الحروب من قبل أشخاص يتميزون بصفات قياديةً وجسمانيةً ونفسيةً، وأيضاً (نخبة النخبة) تعبر عن المسابقة التي تعتمد على المقابلة المباشرة في التنافس بين الفرديات ويتأهل منها واحدة فقط،بحيث يسمح لكل مشارك بـ 20 فردية، لتعطي صورة جمالية للمهرجان وشارع الدهناء، ومشكلةً علامة يستدل بها الزوار لمعرفة اتجاهاتهم.