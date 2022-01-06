أعلنت شركة أسمنت ينبع توزيع أرباح النصف الثاني لعام 2021.

أرقام التواصل:

ودعت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) مساهميها ممن لديهم استفسارات حول استلام أرباحهم للنصف الثاني من العام 2021م للتواصل مع البنك العربي وفي حال وجود استفسارات أخرى يمكن الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 ص إلى الساعة 3:30 م على الرقم 0599413112.

تحديث البيانات:

وشددت أسمنت ينبع على مساهميها ضرورة تحديث بياناتهم البنكية والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان سرعة استلام الأرباح مستقبلاً.