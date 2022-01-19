ظهر أشرف حكيمي بشكل مميز خلال مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الجابون، وقاد أسود الأطلس لتحقيق تعادل في الوقت القاتل.

منتخب المغرب يتصدر مجموعته

ولعب منتخب المغرب ضد الجابون بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ورفع منتخب المغرب الأول لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبفارق نقطتين عن الجابون صاحب المركز الثاني، فيما حل منتخب جزر القمر ثالثًا بـ3 نقاط، ثم غانا بنقطة.

أشرف حكيمي يسجل من ركلة حرة

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه أشرف حكيمي في مباراة الجابون، وتسجيله لهدف رائع من ركلة حرة مباشرة.

ويُعد أشرف حكيمي أول لاعب في منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي ينجح في هز الشباك من ركلة حرة مباشرة، بعدما تم احتساب 74 ركلة حرة وتم تنفيذها عن طريق 47 لاعبًا.

ويُعتبر هدف أشرف حكيمي في شباك الجابون هو أول هدف يحرزه في مسيرته بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث خاض 7 مباريات من قبل، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييم 8 درجات، ليكون الأفضل في المباراة.