هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار “امرأة” تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ 52 دولة من ضمنها المملكة كأحد نقاط التوقف.

وتأتي مشاركة البلجيكية رذرفورد في هذه الرحلة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلاً عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ولدى وصولها إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، كان في استقبالها سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبرت كابتن طيار زارا رذرفورد خلال حفل الاستقبال المعد بهذه المناسبة عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي ومنحتني لحظات لا تنسى وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية.

تسجيل رقم قياسي

وأضافت أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة في العالم تحلق منفردة حول العالم وتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وكانت الكابتن المحترفة قد انطلقت في هذه الرحلة الشجاعة في شهر أغسطس 2021 من مطار كورتريك – ويفلجيم الدولي غرب بلجيكا، واضعة نصب أعينها هدفها بالتحليق لمسافة 32 ألف ميل عبر خمس قارات مروراً بـ 52 بلداً منها المملكة العربية السعودية.

وتحلق روذرفورد على متن طائرة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم من طراز “شارك ألترالايت”، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم ذات محرك واحد وخفيفة الجناح بمقعدين، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وحصلت الرحالة زارا رذرفورد البالغة من العمر 19 عاماً، على رخصة طيران خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمملكة المتحدة في 18 أغسطس 2021م، وبدأت رحلتها باستخدام طائرة صغيرة (شارك) محاولة التحليق منفردة حول العالم، وإذا نجحت في هذه الرحلة، فستكون أصغر امرأة في العالم تنجز هذا وستحمل رقمًا قياسيًا في كتاب غينيس للأرقام القياسية.