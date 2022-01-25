قدم مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك خدماته العلاجية خلال العام الماضي 2021م لـ 46242 مراجعًا ومراجعة بزيادةٍ بلغت 34% عن العام السابق .

كما استقبل قسم جراحة الوجه والفكين 8423 مراجعاً ، وقسم إصلاح الأسنان قام بخدمة 3776 مرجعاً , كما تم تقديم الخدمة العلاجية بقسم أسنان الأطفال لـ 4803 طفلاً, بزيادة قدرها 51% عن العام الماضي. أما في قسم علاج عصب وجذور الأسنان, فقد قام بمعالجة 4523 مراجعاً , وفي قسم تقويم الأسنان فتم تقديم الخدمة العلاجية لـ 4577 مراجعاً وفي قسم الاستعاضة السنية (التركيبات) تم معالجة 4386 مراجعاً . وفي مجال خدمات الطب الاتصالي في تخصصات صحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين فقد تم التواصل مع ٣٦٠٦ مراجعين.

دور مساند لتخصصات طب الأسنان

كما يقوم قسم صحة الفم والأسنان بدور مساند لتخصصات طب الأسنان الأخرى , وذلك ضمن الخطة العلاجية للمرضى حيث قام القسم بمعالجة وتثقيف ٣٠٦٥ مراجعاً , وذلك بزيادة قدرها 57% عن العام الماضي.

وأكد مدير مركز طب الأسنان التخصصي الدكتور يوسف الشهري أن المركز يواصل عمله الدؤوب على تطوير الخدمة العلاجية، ومواكبة المستجدات في مجال طب الأسنان , فقد حصل المركز في عام 2021م على اعتماد (3) برامج دراسات عليا لمدة (4) سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في تخصصات تقويم الأسنان والاستعاضة السنية وعلاج جذور وعصب الأسنان .

المركز المرجعي الرئيسي

ولفت الدكتور الشهري إلى أن مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك , يعد المركز المرجعي الرئيسي , للخدمات العلاجية التخصصية في جميع مجالات طب الأسنان بالمنطقة ، ويسعى المركز لتقديم أعلى درجات الرعاية الصحية , في مجال طب الأسنان، منوهاً إلى حرص المركز على الالتزام بتطبيق أعلى معايير جودة الخدمات الصحية , للفم والأسنان، وذلك من خلال 32 عيادة تخصصية , تشمل جميع تخصصات طب الأسنان وصحة الفم , بالإضافة إلى معمل للأسنان , وقسم للأشعة وقسم للتعقيم المركزي وصيدلية, وجميعها مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة في هذا المجال , وبأكفأ الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.