دخل أحد رواد منصة “إنستجرام” في تحدٍّ غريب من نوعه، وهو تناول اللحوم النيئة، في محاولة لمعرفة كم يمكنه البقاء على قيد الحياة بهذا النظام الغذائي.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية”: إن الرجل يملك حسابًا على منصة “إنستجرام”، ويتابعه 70 ألف شخص، واظب على تناول اللحم النيء لمدة 78 يومًا على التوالي.

وذكرت أن الرجل الذي يسمي حسابه بـ(rawmeatexperiment) وضع حبه لأكل اللحم النيء موضع الاختبار، ومعرفة كم سيصمد على هذه الحالة.

وقالت: إن الرجل تمكن حتى الآن من أكل طعامه غير المطبوخ لليوم الـ78 على التوالي، ويشمل ذلك صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من لحم سمك أبو سيف.

ومما يثير الغرابة في قصته هو أنه لم يتعرض حتى الآن لتسمم غذائي.

وسعى الرجل، الذي لم يذكر اسمه لكن يبدو أنه يعيش في الولايات المتحدة، إلى توثيق تجربته في “إنستجرام”، مؤكدًا أنه مستمر في ذلك حتى لو “توفي متأثرًا بالبكتيريا”.

ويقوم الرجل بغسل وجباته بالبيض أو الحليب النيء.

حمية رجال الكهوف:

وفي أكله للطعام على هذا النحو، يطبق الرجل الأمريكي حمية رجال الكهوف في العصور الغابرة.

وفي أحد المنشورات، وثّق تناوله للحم البقري وقال: “لا يوجد مضغ، يمكنك ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتلاعه”.

وعندما سئل إن كان يعاني من مشكلة ما، قال: إنه لا يوجد ما يدعوه إلى التوقف، مشيرًا إلى أن اللحم المفروم أصبح أحد خياراته المفضلة.

ومع ذلك، أكد أن مذاق اللحم المطبوخ أفضل قليلًا.