تشكل ألعاب “آي باتل” لزوار منطقة “كومبات فيلد”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، أبرز الفعاليات المميزة في المنطقة التي تمنح الزوار متعة الإثارة والتشويق، وهي تجارب قتالية جماعية بنظام استشعار عالي الدقة، تقنص من أبعد مكان بشعاع حتى يشعر اللاعب بالضربة، بأجواء وتفاصيل مستوحاة من ألعاب الفيديو مثل “كول أوف ديوتي” وبابجي”، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.

أسلحة آي باتل

وتضم ألعاب “آي باتل”، ملاعب بأجواء حماسية، تتميز الأسلحة المستخدمة فيها بدقتها العالية في التصويب ومطابقتها للمعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس، إذ لا تحتاج تجربة القتال فيها إلى إطلاق الذخيرة، بل يتم استخدام تقنية لاسلكية تربط الأسلحة بأجهزة استشعار، والتي ترسل إشارة إلى لصقات استشعارية بظهر اللاعب، بحيث تعمل على استشعار تلقي الطلقات.

ومن الألعاب التي تحتويها “آي باتل“: “معركة الفريق” وتتكون من 10 أو 15 لاعبًا ضد عدد مماثل منهم، “صندوق الهيمنة” وتتكون من 6 لاعبين ضد 6 آخرين، “معركة الظلام” وتشمل 10 أو 15 لاعبًا ضد عدد مماثل منهم، “التقط العلم” وتتكون من 6 لاعبين ضد 6 آخرين، “معركة الزومبي وتضم 10 لاعبين ضد 10 آخرين، “معركة الأشبال” وتشمل 10 لاعبين ضد عدد مماثل منهم.

وتتميز منطقة “كومبات فيلد” بكونها مركزًا يستقطب هواة الألعاب الحربية، إذ تحتوي على عدة ألعاب مميزة، منها: قيادة الدبابات، الرماية بالذخيرة الحية، ألعاب الحروب الجماعية، ميادين القتال، تحديات الهروب وغيرها، كما تضم معارض لبيع الأسلحة، ومطعمًا رئيسيًّا عامًّا، وأكشاكًا لبيع مختلف المنتجات.

منطقة الكاوبوي

كما تمنح المنطقة الزوار فرصة العيش في رحلة على مر العصور، بداية من منطقة العصور الوسطى بفعاليات وتحديات تطور المهارات، فمنطقة “الكاوبوي” التي تحاكي عيش حياة الريف الغربي، وميادين “البينتبول والآي باتل” للاستمتاع بمغامرات فريدة، ثم منطقة “بارود” للتعرف على تاريخ الأسلحة، فميدان “خط النار” وميادين “الرماية”، لعيش تجارب لأول مرة، وصولًا إلى منطقة “التيك زون” ومنطقة تجارب وألعاب التقنية.