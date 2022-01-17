تستمر أكشاك ألعاب الحظ وتجارب التحليق ومغامرات الاستكشاف، في جذب الزوار في “ونتر وندرلاند”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حيث يتجول الهواة بين الأكشاك لخوض تجربة هذه الألعاب والفوز بجوائزها لتتملّكهم الفرحة وهم يحملون “الموزة الضاحكة” و”الدباديب الضخمة” التي باتت سمة السعادة في المنطقة.

فعاليات ونتر وندرلاند

وتمثل ألعاب الارتداد واصطياد البط والتقاط الكيس ورمي الكرة على اللوح المطاطي والتعلق بالعصا، أنموذجًا لألعاب الحظ التي يصطف الشبان أمام الأكشاك في طوابير طويلة للمنافسة على جوائزها، حيث يشكل الفوز بها طوق شهرة لكل من يحملها، وكلما فاز الزائر بجوائز أكثر زاد التفات الآخرين إليه.

مغامرات الاستكشاف وعجائبية العروض

وينتقل الزوار بين مواقع المنطقة ليجدوا في انتظارهم تجارب التحليق ومغامرات الاستكشاف وعجائبية العروض والتقنيات المتقدمة وبيوت الرعب ومدائن المياه، إضافةً إلى متاجر الألبسة ومذاقات الأطعمة وغابات البياض ومتاهات الثلج.

وتعد منطقة “ونتر وندرلاند” أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في العالم، حيث تقام فعالياتها في الهواء الطلق، وتتضمن العديد من التجارب الفريدة ومنها: فعاليات كوكوميلون، المداخل ذات الأضواء التي تجذب الزوار، إضافةً إلى الكابينات الشتوية التي تقدم المشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة من كافة أنحاء العالم، وتستقطب المنطقة المهتمين بالمغامرات والألعاب والمطاعم والتسوق، وذلك في مناطق الفرعية التابعة لها.