على الرغم من اقتراب موعد إغلاق “كومبات فيلد” إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، تستمر المنطقة في جذب وإثارة حماس الزوار من خلال تنظيم عدة فعاليات حماسية وحصرية، ومنها فعالية غرفة الهروب “Escape hunt”، وهي عبارة عن غرف مغلقة تحتوي على ألغاز يجب حلها عن طريق اللاعبين بوقت محدد، عبر استخدام تقنية الـ”VR”، إذ تحاكي هذه الألغاز طبيعة المنطقة.

وبشمل مبدأ اللعبة مهمة إنقاذ اللاعبين للبشرية من خلال الوصول إلى الصاروخ وتعطيله قبل فوات الأوان، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/737/combat-field/.

الطاقة الاستيعابية:

وتستمر مدة فعالية “غرفة الهروب” نحو 45 دقيقةً لكل شخص ضمن 4 غرف، إذ تصل الطاقة الاستيعابية لكل غرفة إلى 4 لاعبين، في حين تقدر الطاقة الاستيعابية اليومية بـ 112 شخصًا، كما تتضمن الفعالية غرفتين أخريين، حيث يصل الحد الأعلى في كل غرفة إلى 6 لاعبين، والطاقة الاستيعابية اليومية لهما تقدر بـ 84 شخصًا لكل غرفة.

الألعاب الحربية:

وتشهد منطقة “كومبات فيلد” منذ افتتاح فعالياتها إقبالًا واسعًا من مختلف الفئات السنية بما توفره من فعاليات تحاكي أكثر الألعاب شيوعًا، وتعزز ذلك بالعديد من الفعاليات المصاحبة والمناطق المتنوعة، وتستقطب هواة الألعاب الحربية، حيث تضم المنطقة عدة ألعاب مميزة، منها: الرماية بالذخيرة الحية، ألعاب الحروب الجماعية، ميادين القتال، تحديات الهروب، وغيرها، كما تضم معارض لبيع الأسلحة، ومطعمًا رئيسًا عامًّا، وأكشاكًا لبيع مختلف المنتجات.