لم تتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق هدفها بتقديم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا لنحو 80 بالمائة من السكان بنهاية يناير.

جرعة واحدة:

ومع تبقي يوم واحد على نهاية الشهر، أظهرت إحصائيات رسمية يوم الاثنين أن 75.8 في المائة من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، فيما حصل 74 في المائة على اللقاح كاملًا، وتلقى 52.8 في المائة من السكان جرعة تعزيزية أيضًا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيسترايت، في مؤتمر صحفي، بأن الهدف “لم يتحقق”، مضيفًا أن معدل التطعيم أفضل بوضوح مما كان عليه من قبل، لكنه ليس 80 بالمائة.

وتتضمن الأسباب عدم الرغبة في الحصول على اللقاح وربما أيضًا ضعف الاتصال، وفقًا للمتحدث.

تباطؤ وتيرة التطعيم:

وأشار إلى أن وتيرة التطعيمات التي تجاوزت في ديسمبر مليون يوميًّا، تباطأت خلال عيد الميلاد ولم تعد لما كانت عليه من قبل.

وخلال الأسبوع الماضي، قدمت في المتوسط 351 ألف جرعة يوميًّا.

بالرغم من ارتفاع عدد الأشخاص الحاصلين على الجرعات التعزيزية سريعًا، فإن معدل السكان الذين حصلوا على أول جرعة ارتفع ببطء طفيف خلال الأسابيع الأخيرة.